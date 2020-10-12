«Радоваться рано». Основатель PandaDoc прокомментировал информацию о выходе из СИЗО Дмитрия Рабцеви

Источник материала: Ежедневник

Микита Микадо прокомментировал информацию об освобождении своего сотрудника.

Навпоним, что после встречи Александра Лукашенко в СИЗО с Виктором Бабарико и рядом задержанных членов Координационного совета, на свободу вышли два человека. Мера пресечения была изменена в отношении бизнесмена и активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского, а также директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича.

Освобождение своего сотрудника прокомментировал BBC основатель IT-компании Микита Микадо.

«У нас сейчас нет деталей. Основная информация, что Диму отпустили, но радоваться рано, так как три человека все еще в тюрьме, - уточнил бизнесмен.

Микадо в конце сентября заявлял dou.ua, что открывает новый офис PandaDoc в Украине и что уже около 60 минских сотрудников переехали в Киев, Львов и Одессу.