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«Радоваться рано». Основатель PandaDoc прокомментировал информацию о выходе из СИЗО Дмитрия Рабцеви
12.10.2020 14:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Микита Микадо прокомментировал информацию об освобождении своего сотрудника.
Навпоним, что после встречи Александра Лукашенко в СИЗО с Виктором Бабарико и рядом задержанных членов Координационного совета, на свободу вышли два человека. Мера пресечения была изменена в отношении бизнесмена и активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского, а также директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича.
Освобождение своего сотрудника прокомментировал BBC основатель IT-компании Микита Микадо.
«У нас сейчас нет деталей. Основная информация, что Диму отпустили, но радоваться рано, так как три человека все еще в тюрьме, - уточнил бизнесмен.
Микадо в конце сентября заявлял dou.ua, что открывает новый офис PandaDoc в Украине и что уже около 60 минских сотрудников переехали в Киев, Львов и Одессу.
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Микита Микадо прокомментировал информацию об освобождении своего сотрудника.
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