В Кремле поддержали контакты Лукашенко с оппозицией

Источник материала: Ежедневник

В Кремле дали комментарий по поводу встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ в Минске.

В Кремле положительно расценивают встречу Александра Лукашенко с оппозицией, пишет ria.ru .

Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Москве приветствуют любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе.

"И тем более инициированной главой государства, президентом Беларуси", - добавил представитель Кремля.

Напомним, в минувшую субботу, 10 октября, Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ и встретился с политзаключенными. На встрече присутствовали бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико, его сын Эдуард, член президиума КС Лилия Власова, координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров и др.