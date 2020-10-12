Белорусам рассказали, как легализовать гражданскую активность, муралы и встречи во дворах

Источник материала: Onliner

Движ в городских дворах — чуть ли не самое важное из всего того, что случилось за последние два месяца с белорусским обществом. Ведь соседи, которые не знали друг друга до этого лета, стали знакомиться, объединяться, украшать свои дворы, встречаться по вечерам и устраивать праздники детям. Все это сопровождается акциями протеста и сбором подписей за разные инициативы. Именно так формируется гражданское общество. Но силовики относятся к происходящему иначе: задерживают администраторов дворовых чатов, разгоняют встречи соседей и считают любые собрания незаконными. В итоге люди вынуждены постоянно оглядываться по сторонам, даже когда выходят в собственный двор погулять с собакой. Сегодня прошла пресс-конференция с представителями Координационного совета. Его члены рассказали, как перевести дворовую активность в полностью легальное русло и минимизировать риск задержаний.







Виталий Рымашевский, Cергей Дылевский, Павел Белоус, Андрей Егоров, Елена Живоглод, лидер одного из дворовых чатов и депутат минского горсовета Ольга Тесакова представили инициативу по развитию местных сообществ kotos.org . Авторы инициативы утверждают, что, избрав свои коллегиальные органы территориального общественного самоуправления (сокращенно — КОТОСы), белорусы сами смогут решать, как будет выглядеть их улица или квартал, какие муралы будут на стенах их домов, в какие цвета будут окрашены лавочки возле подъездов и какие артисты будут выступать у них возле дома.

















Положение о создании КОТОСов есть в белорусском законодательстве. Этот орган территориального управления создан почти в каждом дворе, но, как объясняет Виталий Рымашевский, до сих пор КОТОСы не избирались, а назначались сверху.

— Обычно этот орган самоуправления назначается депутатами в нарушение действующего законодательства. Формально они создавались городскими советами после проведения местных выборов. Но реально никаких выборов и собраний не было. Эта норма не работала. Сейчас мы хотим наполнить ее смыслом и надеемся, что в Беларуси с этого дня стартует кампания выборов. Выборов местного самоуправления самого первого уровня, — сказал Рымашевский.

Вот какую схему по избранию новых членов КОТОСа предлагает белорусам Координационный совет:

1. На одной из дворовых встреч собрать инициативную группу активистов двора, которые будут заниматься созданием самоуправления.

2. Уточнить в ЖЭСе границы и число жителей КОТОСа.

3. Собрать подписи 25% жителей данной территории за проведение собрания и в поддержку уполномоченных представителей.

4. Занести подписи и уведомление в администрацию.

5. Провести собрание и избрать новых членов самоуправления.

Члены КС подчеркивают, что процедура избрания руководства КОТОСа является легальной и законной. На сайте инициативы размещена подробная инструкция . Кроме того, КС запустил чат-бот и горячую линию, где можно проконсультироваться по всем вопросам, касающимся создания КОТОСов.





В создании КОТОСов белорусам поможет и инициатива «Честные люди».

— Контроль и участие в КОТОСе — это не способ влияния на действующий режим, а способ сменить среду обитания, — говорит представительница «Честных людей» Елена Живоглод. — Люди должны перестать себя чувствовать квартирантами там, где живут. «Честные люди» всегда работали с гражданским обществом, поэтому мы взялись за эту инициативу. Мы будем общаться с людьми, выяснять их потребности и помогать в создании органов самоуправления, в том числе на базе окружных чатов.

— Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее сможем свободно дышать в своем дворе, — говорит глава стачкома МТЗ и член президиума КС Сергей Дылевский.