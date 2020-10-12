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Как в таком можно жить? На фото показали самые неубранные комнаты Великобритании
Источник материала: Onliner
Давайте признаемся сами себе: далеко не всегда можно найти время на уборку квартиры или комнаты. Иногда между желанием что-то сделать и действиями проходит уйма времени. А если на лень сверху уляжется осенняя (или весенняя, зимняя, летняя) депрессия, пиши пропало. Да, кстати, тотальный беспорядок в квартире можно назвать одним из проявлений депрессии. Только не надо этим оправдываться теперь, пожалуйста.
Теперь к делу. Есть в Великобритании компания, которая проводит конкурс на самую неубранную комнату в стране. В этом году Bed SOS получила около 300 фотографий помещений, жить в которых нормальный человек сможет едва ли. Не исключено, что кто-то готовится к конкурсу, в рамках которого разыгрывают бесплатную кровать стоимостью до 400 фунтов стерлингов. На подборку
Здесь живет, вероятно, юный парень. По словам его матери, она не заходит в комнату. Ну это и неудивительно
Владелица этой комнаты, судя по всему, любит поесть, выпить и поспать. А еще - розовый цвет
Владелица этой комнаты сдавала ее. Жилец оставил после себя немного беспорядка
И снова вина лежит на арендаторе. Мусор поместился в 52 мешка
В доме идет ремонт, поэтому места для вещей нет. Их владелице надо как-то выходить из положения
Детская комната из кошмаров. На месте родителей стоит задуматься
Подросток считает, что это нормально. Но своих друзей в гости не приводит
Судя по обилию косметики и других прибамбасов, Николь очень заботится о своем внешнем виде
Мама мальчика говорит, что ему хватило пяти минут, чтобы устроить это
Девчачья комната, судя по некоторым элементам гардероба. И имени его владелицы — Аннеки
«Когда мои дети уходят, мы все сжигаем», — шутит мама
Розовый бедлам
Здесь живут парень с девушкой. Девушка — дочь хозяйки дома
Победу присудили Саре из Северной Ирландии
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности, турбощетка
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Давайте признаемся сами себе: далеко не всегда можно найти время на уборку квартиры или комнаты. Иногда между желанием что-то сделать и действиями проходит уйма...
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