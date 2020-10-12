МВД о сбитом человеке в Малиновке: пешеход блокировал проезжую часть, на него составлен протокол (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера вечером в разных районах столицы собирались люди, некоторые перекрывали движение. На пр. Дзержинского одного из таких протестующих сбил автомобиль, пешеход оказался на земле, а нога каким-то образом зацепилась за переднюю часть машины. После этого водитель не прекратил движение, провез лежащего по земле.

Первое видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале блогера Антона Мотолько. Изначально сообщалось, что парень от госпитализации отказался, но затем его все же забрала скорая. На записи можно заметить, что на светофоре горел зеленый для потока автомобилей, красный — для пешеходов.

«Автомобиль сбил протестующего, который блокировал проезжую часть, — прокомментировали в МВД. — Около 22:00 в Минске группа протестующих блокировала движение транспорта на проспекте Дзержинского. В какой-то момент иномарка красного цвета, которая ехала по проспекту со стороны ул. Космонавтов, сбила оного из участников блокировки. Водитель сразу же скрылся с места ДТП».

По данным милиции, в результате наезда мужчина отделался ушибами и все же отказался от госпитализации. «На него составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, — дополнили в пресс-службе министерства. — Сейчас ГАИ устанавливает личность водителя, совершившего наезд на мужчину, а также очевидцев происшествия». Просят звонить 102.

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