Samsung выпустит Galaxy S21 Ultra - что уже известно о флагмане

Источник материала: Tut.by

В первом квартале следующего года компания Samsung представит новые смартфоны серии Galaxy S. Издание Gizmochina раскрыло некоторые подробности о топовом аппарате из всей линейки — Galaxy S21 Ultra.



На фото Galaxy S20 Ultra

По сведениям ресурса, основная камера смартфона будет состоять из нескольких модулей, главный из которых — Samsung ISOCELL HM2 — получит разрешение в 108 Мп. Девайс, скорее всего, научится снимать видеоролики на скорости в 240 fps в 1080р, 120 fps в 4K и 30 fps в 8K.

Также предполагается, что смартфон будет поддерживать работу с ускоренной проводной 65-ваттной зарядкой (для сравнения: нынешний флагман Galaxy Note20 Ultra поддерживает 25-ваттную). Разумеется, от беспроводного способа восполнения энергии отказываться не собираются, но подробностей о ее скорости пока нет. Ранее говорилось, что емкость батареи составит 5000 мАч.

О точном размере экрана новинки пока не сообщается. Но Gizmochina сообщает, что панель будет работать на частоте в 120 или даже 144 Гц. Смартфон оснастят процессорами Qualcomm Snapdragon 875 или Exynos 2100 (в нашем регионе, вероятно, официально будут предлагаться версии на Exynos).

Всего компания покажет как минимум три устройства — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Точная дата анонса пока неизвестна. Но уже несколько лет топовые смартфоны серии Galaxy S представляются в конце февраля или начале марта.

Ниже — цены нынешних Galaxy S20: