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Внедорожник Infiniti QX80 доработан для участия в женском ралли-рейде

12.10.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти дни в США проходит десятидневный пробег Rebelle Rally, в котором принимают участие только женские экипажи. Специально подготовленный внедорожник для этого мероприятия ранее показала Lexus, а теперь об автомобиле аналогичной тематики сообщила компания Infiniti.


На старт Rebelle Rally вышел внедорожник QX80, подготовку которого к марафону доверили специалистам компании Calmini Products из Калифорнии. Автомобиль получил усиленные элементы подвески (дорожный просвет увеличен на 7,6 см) и стальные бамперы с улучшенными показателями геометрической проходимости, мощную лебедку и внедорожные шины Nitto Terra Grapper G2 размерности 295/70 на 18-дюймовых дисках.


Внедорожник также оснащается буксировочными крюками и тросами, двойным комплектом трапов Maxtrax, огнетушителем и двумя запасками — все это размещено в салоне в специальном боксе. Максимальную функциональность создатели спецверсии QX80 постарались совместить с богатым салоном серийной машины — на борту имеются кожаные кресла с обогревом и вентиляцией, трехзонный климат-контроль и аудиосистема Bose.


Двигатель и трансмиссия остались без изменений — это 5,6-литровый V8 (405 л. с. и 560 Нм крутящего момента), а 7-ступенчатый «автомат» и полный привод All-Mode 4WD Terrain Select.


Rebelle Rally проходит с 8 по 17 октября. Участникам предстоит преодолеть без малого 2000 км по труднодоступным территориям от озера Тахо до Имперских песчаных дюн близ американо-мексиканской границы. Для прокладки маршрута экипажам запрещено использовать любые GPS-системы: ориентироваться на местности придется лишь с помощью компасов, роудбука и карт.

 
 
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В эти дни в США проходит десятидневный пробег Rebelle Rally, в котором принимают участие только женские экипажи. Специально подготовленный внедорожник для этого...
 
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