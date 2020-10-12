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Совет ЕС введет санкции против Лукашенко, если ситуация в Беларуси не улучшится

12.10.2020 15:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге согласовали введение санкций против президента страны Александра Лукашенко при условии, что ситуация в стране не улучшится.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС. Сроки принятия финального решения при этом не уточняются.

"Совет ЕС объявляет о готовности ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится", - говорится в документе, передает ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что ЕС требует от Минска прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения.

Евросоюз сократит двустороннее сотрудничество с центральными властями Беларуси и предоставит дополнительную финансовую помощь протестному движению, включая неправительственные организации и негосударственные СМИ, а также выделит средства всем "пострадавшим от полицейского насилия". Сроки выделения средств и конкретные цифры в заявлении не указаны.

"ЕС сократит двустороннее сотрудничество с властями Белоруссии на центральном уровне, увеличит поддержку белорусского народа и гражданского общества, переориентировав соответствующим образом финансовую помощь. В этом контексте ЕС незамедлительно выделит дополнительные ресурсы для жертв полицейского насилия, организаций гражданского общества и независимых СМИ", - говорится в документе.

 
Теги: Минск
 
 
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Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге согласовали введение санкций против президента страны Александра Лукашенко при условии, что ситуация в стране не улучшится.
 
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