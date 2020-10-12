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Глава МИД ФРГ призвал ЕС ввести санкции против Лукашенко
Источник материала: АФН
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас призвал Евросоюз ввести персональные санкции против Александра Лукашенко.
"Насилие продолжается. По-прежнему происходят задержания миролюбивых демонстрантов", - заявил социал-демократический политик на полях конференции глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник, 12 октября.
По словам Маса, на фоне происходящего в Беларуси Евросоюзу следует разработать новый санкционный пакет, причем на этот раз в список лиц, которые будут подвергнуты санкциям, должен быть включен и Лукашенко, передает DW.
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас призвал Евросоюз ввести персональные санкции против Александра Лукашенко.
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