Глава МИД ФРГ призвал ЕС ввести санкции против Лукашенко

Источник материала: АФН

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас призвал Евросоюз ввести персональные санкции против Александра Лукашенко.

"Насилие продолжается. По-прежнему происходят задержания миролюбивых демонстрантов", - заявил социал-демократический политик на полях конференции глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник, 12 октября.

По словам Маса, на фоне происходящего в Беларуси Евросоюзу следует разработать новый санкционный пакет, причем на этот раз в список лиц, которые будут подвергнуты санкциям, должен быть включен и Лукашенко, передает DW.