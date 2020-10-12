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Нобелевская премия по экономике присуждена за новые форматы аукционов

12.10.2020 15:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нобелевская премия по экономике 2020 года присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Об этом Нобелевский комитет объявил в понедельник, 12 октября.

Милгром и Уилсон удостоены награды "Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля" "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов", говорится на сайте Нобелевской премии. Сделанные американскими учеными открытия принесли пользу продавцам, покупателя и налогоплательщикам во всем мире, отмечается далее в сообщении, передает DW.

В 2019 году высшая международная научная награда по экономике была вручена американским экономистам Абхиджиту Банерджи и Майклу Кремеру, а также французскому экономисту Эстер Дюфло за "экспериментальный подход" к борьбе с мировой бедностью.

 
 
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Нобелевская премия по экономике 2020 года присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Об этом Нобелевский комитет объявил в понедельник, 12 октября.
 
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