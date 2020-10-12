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«Его ударили люди в зеленой экипировке». В Минске задержали известного хирурга из детской больницы и отца четверых детей

12.10.2020 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известного челюстно-лицевого хирурга Андрея Любецкого задержали 11 октября в Минске.

«Его ударили люди в зеленой экипировке». В Минске задержали известного хирурга из детской больницы и отца четверых детей
Врач почти 19 лет проработал в детской больнице, он делает уникальные операции по пластике расщелин твердого и мягкого неба, расщелин лица.

«Он шел недалеко от моста, не убегал, я даже видела видео с его задержанием — он в красной кепке и с белым рюкзаком. На видео видно, что его ударили люди в зеленой экипировке, он упал и пропал с поля зрения. Потом в районе 18.30 он мне позвонил из Партизанского РУВД, сказал, чтобы не волновалась, и попросил позвонить на работу и предупредить, что он завтра не выйдет», — рассказала Tut.by жена Андрея Любецкого.

По словам Натальи, она почти семь часов простояла под РУВД, но у нее взяли только теплый свитер и бутерброд.

«Я поехала под Партизанское РУВД, взяла теплые вещи, маленькое полотенце, поесть, лекарства дома забыла, он гипертоник, но их подвез Андрей Витушко, детский реаниматолог. Я как-то держалась до последнего, если честно, но расплакалась, когда из моего пакета стали выбрасывать вещи, я попросила взять хоть что-нибудь. В итоге они взяли только теплый свитер, таблетки не взяли, сказали, что все равно их повезут в автозаке, и они едут в том, что на них надето. Правда, еще взяли бутерброд. Я часов шесть-семь простояла под РУВД, в районе часа ночи подъехали автозаки и увезли часть людей в Жодино, еще одну часть — отвезли на Окрестина», — рассказала супруга хирурга.

Андрей ждет суда в Жодино. Любецкие — многодетные родители, они воспитывают четверых детей.
 
Теги: Минск
 
 
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Известного челюстно-лицевого хирурга Андрея Любецкого задержали 11 октября в Минске.
 
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