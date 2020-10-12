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Источник: главы МИД ЕС договорились ввести санкции против Лукашенко
Источник материала: Партизан
Главы МИД ЕС согласовали общую позицию ЕС о введении санкций в отношении Александра Лукашенко.
Как сообщил
«Главы МИД согласовали единую позицию о включении в санкционный список для Беларуси Александра Лукашенко, принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми», - заявил источник.
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Главы МИД ЕС согласовали общую позицию ЕС о введении санкций в отношении Александра Лукашенко.
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