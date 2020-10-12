Источник: главы МИД ЕС договорились ввести санкции против Лукашенко









ТАСС в понедельник европейский дипломатический источник, толчком для этого решения послужила инаугурация белорусского лидера. Как сообщилв понедельник европейский дипломатический источник, толчком для этого решения послужила инаугурация белорусского лидера.

«Главы МИД согласовали единую позицию о включении в санкционный список для Беларуси Александра Лукашенко, принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми», - заявил источник.