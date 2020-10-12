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Директора сети медцентров «Новое зрение» Вадима Мурашко выпустили с Окрестина
Источник материала: Партизан
Вадим Мурашко сообщил
Вадим Мурашко является директором сети медицинских центров «Новое зрение», заведующим подразделения лазерной микрохирургии глаза.
Врач-офтальмолог, хирург высшей категории Вадим Мурашко имеет 25-летний стаж, успешно провел более 120 тысяч лазерных коррекций.
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Вадим Мурашко сообщил Радыё Свабода, что сегодня его выпустили из ИВС на Окрестина после задержания 11 октября. Пока он воздерживается от комментариев.
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