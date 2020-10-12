Страны ЕС договорились о санкциях против Александра Лукашенко

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

Ввести санкции против Лукашенко призвал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Министры договорились продолжить работу по включению в [черный] список новых фигурантов, включая Лукашенко», – заявил источник ТАСС. По словам второго собеседника агентства, при принятии решения о санкциях была принята во внимание в том числе инаугурация Лукашенко, которую без предупреждения провели 23 сентября.

Что в итоге?

Официально позиция по включению Лукашенко в санкционный список будет представлена на саммите ЕС 15-16 октября. Затем будет подготовлена новая редакция черного списка. Она вступит в силу после утверждения в Совете ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС. Вся процедура может занять от недели до нескольких месяцев, пишет ТАСС.

Напомним, санкции подразумевают запрет на въезд в страны ЕС и арест финансовых активов, принадлежащих лицам из «черного списка» санкций.