|
Страны ЕС договорились о санкциях против Александра Лукашенко
Источник материала: Myfin
Ввести санкции против Лукашенко призвал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
«Министры договорились продолжить работу по включению в [черный] список новых фигурантов, включая Лукашенко», – заявил источник ТАСС. По словам второго собеседника агентства, при принятии решения о санкциях была принята во внимание в том числе инаугурация Лукашенко, которую без предупреждения провели 23 сентября.
Что в итоге?
Официально позиция по включению Лукашенко в санкционный список будет представлена на саммите ЕС 15-16 октября. Затем будет подготовлена новая редакция черного списка. Она вступит в силу после утверждения в Совете ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС. Вся процедура может занять от недели до нескольких месяцев, пишет ТАСС.
Напомним, санкции подразумевают запрет на въезд в страны ЕС и арест финансовых активов, принадлежащих лицам из «черного списка» санкций.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Люксембурге согласовали общую позицию о включении в санкционный список Александра Лукашенко, сообщает Meduza....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)