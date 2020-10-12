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Страны ЕС договорились о санкциях против Александра Лукашенко

12.10.2020 15:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

Ввести санкции против Лукашенко призвал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Министры договорились продолжить работу по включению в [черный] список новых фигурантов, включая Лукашенко», – заявил источник ТАСС. По словам второго собеседника агентства, при принятии решения о санкциях была принята во внимание в том числе инаугурация Лукашенко, которую без предупреждения провели 23 сентября.

Что в итоге?

Официально позиция по включению Лукашенко в санкционный список будет представлена на саммите ЕС 15-16 октября. Затем будет подготовлена новая редакция черного списка. Она вступит в силу после утверждения в Совете ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС. Вся процедура может занять от недели до нескольких месяцев, пишет ТАСС.

Напомним, санкции подразумевают запрет на въезд в страны ЕС и арест финансовых активов, принадлежащих лицам из «черного списка» санкций.

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Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Люксембурге согласовали общую позицию о включении в санкционный список Александра Лукашенко, сообщает Meduza....
 
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