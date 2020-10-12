В Минске пройдет педагогическая конференция по цифре и образованию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Вторая Международная педагогическая конференция "Подготовка кадров для цифровой экономики" состоится в Минске 15 октября, сообщили Sputnik организаторы.

Встреча пройдет в очном формате в ГУО "Средняя школа №111". Кроме того, присоединиться к конференции можно онлайн, независимо от своего местоположения. Для участия и в очном, и в заочном формате необходимо зарегистрироваться на сайте .

"Мы понимаем, что цифровая грамотность не является свойством, стихийно приобретаемым человеком. Это система знаний, навыков и установок, насущно необходимых для жизни в цифровом обществе, их формирование и развитие должно быть осознанным и управляемым! Поэтому наша команда с огромным интересом приняла участие в данном мероприятии", — прокомментировала участница первой Международной педагогической конференции "Подготовка кадров для цифровой экономики", учитель-методист ГУО "Средняя школа №111" г. Минск Инга Тихоновецкая.

По ее словам, участие в конференции способствовало более глубокому пониманию той роли, которую цифровые технологии играют в образовании. Педагоги познакомились с новыми цифровыми инструментами и освоили стратегию ведения "цифровых" уроков, обогатились с профессиональной точки зрения.

"Работая над кейсами проектных идей, команда нашей школы использовала, предложенный организаторами, сборник "Цифровых инструментов". В данном сборнике описаны наиболее популярные цифровые инструменты для организации как смешанного обучения, так и дистанционного обучения. В нашу педагогическую копилку были собраны самые актуальные проектные идеи", — отметила Тихоновецкая.

Организаторы отметили, что начать подготовку к мероприятию можно уже сейчас. На сайте конференции доступен цифровой квест — это задания о меняющихся нормах этикета в связи с проникновением в нашу жизнь новых технологий. Также организаторы предлагают проверить уровень своей цифровой грамотности и узнать, как его повысить, с помощью цифрового диктанта.

Вторая Международная педагогическая конференция "Подготовка кадров для цифровой экономики" реализуется ООО "Международный образовательный клуб" при поддержке Россотрудничества в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".