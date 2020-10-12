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Пока тепло, но с дождями: точный прогноз погоды в Беларуси на ближайшие дни

12.10.2020 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. По-прежнему теплая с дождями погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни, об этом свидетельствует прогноз Белгидрометцентра.

Во вторник 13 октября погодные условия в Беларуси будет определять фронтальный раздел от циклона, смещающегося с территории Румынии на юг Польши. Будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, по северо-западу местами - сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Будет дуть ветер переменных направлений умеренный, по северо-западу - порывистый. Минимальная температура воздуха ночью будет в пределах от +7°С до +13°С, днем потеплеет до +9°С по северо-западу до +19°С по юго-востоку страны.

© Pixabay
Стало известно, когда в Минске включат отопление в домах

"14 октября погоду по стране будут определять атмосферные фронты от южного циклона с центром над территорией Польши. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди", - сообщили синоптики.

Ожидается восточный, юго-восточный порывистый ветер, ночью в западных районах - сильный порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит от +7°С до +13°С, в середине дня будет от +10°С до +17°С, по юго-востоку - до +19°С.

В четверг погодные условия в Беларуси в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, в северных районах сохранится влияние фронтального раздела.

"При облачной с прояснениями погоде, ночью преимущественно по северной половине, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Похолодает", - предупредили в Белгидрометцентре.

Минимальная температура воздуха ночью будет держаться в районе от +3°С до +10°С, днем столбик термометра покажет от +8°С до +15°С, в юго-восточных районах - до +17°С.

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Теги: Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, ближе к концу недели в республике резко похолодает, в связи с этим в Минске даже решили включить отопление в домах.
 
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