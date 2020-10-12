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Туманы, багрянец лесов и золото парков: краски осени со всего света

12.10.2020 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Смотрите в фотоленте Sputnik, каким разным бывает начало октября на Северном полушарии нашей планеты: европейские парки окрасились золотом и радуют горожан, горные хребты Америки восхищают огненными расцветками деревьев, а в красноярской тайге выпал первый снег.

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Красные листья кленов в Булонском лесу, Стаффордшир в густых облаках, урожай из разноцветных тыкв на юге Германии - осень богата на цвета и краски.
 
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