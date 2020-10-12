|
Туманы, багрянец лесов и золото парков: краски осени со всего света
12.10.2020 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Смотрите в фотоленте Sputnik, каким разным бывает начало октября на Северном полушарии нашей планеты: европейские парки окрасились золотом и радуют горожан, горные хребты Америки восхищают огненными расцветками деревьев, а в красноярской тайге выпал первый снег.
Также на Sputnik:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красные листья кленов в Булонском лесу, Стаффордшир в густых облаках, урожай из разноцветных тыкв на юге Германии - осень богата на цвета и краски.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)