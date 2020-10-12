Дженнифер Энистон съехалась с особенным другом и удивила фанатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Дженнифер Энистон удивила поклонников: звезда съехалась с новым особенным другом - очаровательным щенком Лордом.

Сенсационное перемирие "голливудских бывших" Питта и Энистон воодушевило поклонников. Источники подпитывали интерес публики, сообщая о многочисленных свиданиях экс-супругов. После этого Питт снова разбил сердце Энистон: актер закрутил роман с замужней моделью Николь Потуральски и разочаровал всех поклонников. Но актриса быстро нашла ему замену.

В сети обсуждают неожиданную перемену в жизни Энистон: актриса съехалась с новым четвероногим другом - щенком по кличке Лорд Честерфилд. Очаровательного щенка актриса представила своим фолловерам в Instagram, признавшись, что "усновила" его в благотворительном питомнике.

В трогательном видеоролике с щенком отчетливо слышен шепот Энистон, которая пытается разбудить своего питомца, уснувшего с костью в пасти.

Маленький Лорд покорил сердце не только Энисон, но и ее фанатов и коллег. Например, теннисистка Мария Шарапова прокомментировала публикацию актрисы, написав, что это "любовь с первого взгляда".

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