﻿ Дженнифер Энистон съехалась с особенным другом и удивила фанатов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дженнифер Энистон съехалась с особенным другом и удивила фанатов

12.10.2020 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Дженнифер Энистон удивила поклонников: звезда съехалась с новым особенным другом - очаровательным щенком Лордом. 

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Брэд Питт закрутил роман с замужней моделью и расстроил маму

Сенсационное перемирие "голливудских бывших" Питта и Энистон воодушевило поклонников. Источники подпитывали интерес публики, сообщая о многочисленных свиданиях экс-супругов. После этого Питт снова разбил сердце Энистон: актер закрутил роман с замужней моделью Николь Потуральски и разочаровал всех поклонников. Но актриса быстро нашла ему замену.

В сети обсуждают неожиданную перемену в жизни Энистон: актриса съехалась с новым четвероногим другом - щенком по кличке Лорд Честерфилд. Очаровательного щенка актриса представила своим фолловерам в Instagram, признавшись, что "усновила" его в благотворительном питомнике.

В трогательном видеоролике с щенком отчетливо слышен шепот Энистон, которая пытается разбудить своего питомца, уснувшего с костью в пасти.

Маленький Лорд покорил сердце не только Энисон, но и ее фанатов и коллег. Например, теннисистка Мария Шарапова прокомментировала публикацию актрисы, написав, что это "любовь с первого взгляда".

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сети обсуждают неожиданную перемену в "семейном положении" звезды культового сериала "Друзья". И нет, Брэд Питт тут ни при чем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Перепелица: в Литве возвращаются к власти недруги Беларуси ― консерваторы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика