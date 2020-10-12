«Не обманывайтесь». Почему уверенность силовиков и скепсис аналитиков – не повод терять веру в победу над режимом

Источник материала: KYKY

Минский блогер Стась Карпов объясняет , почему уверенность силовиков во время разгона митингов – вообще не причина для того, чтобы похоронить протестное движение. Как и мнение российских аналитиков.

«Слушая российских аналитиков, которые чем дальше, тем громче посмеиваются над беларусами, говоря, что «они ничего не добились», хочется отметить одну особенность психики постороннего наблюдателя. Ее нужно учитывать прежде, чем решать впадать в уныние.

Дело в том, что этот наблюдатель хочет увидеть результат прежде, чем ему надоест наблюдать. А поскольку наблюдателю на вас наплевать изначально, так как никаких выгод для себя он не извлекает, то и требования у него к вашим действиям такие же, как и к полуторачасовому фильму: он должен быть непременно полуторачасовым и построен по тем законам жанра, к которому зритель привычен. Я про завязку, кульминацию, развязку и вот это вот всё.

Иначе говоря, дорогие беларусы, слушая российских аналитиков, не обманывайтесь. Чаще всего вы имеете дело не с аналитикой, а со зрительским капризом.

Но мы не снимаем фильм. Мы пишем автобиографию, по которой потом, конечно, снимут «стотыщ» фильмов по всем канонам. Там сократят, тут подрежут, тут приукрасят и в результате зритель будет доволен. Но мы не зрители, мы – процесс.

И еще один момент. Многие из вас, я вижу, расстраиваются, называя наш путь чередой поражений, считая, что «репрессивная машина» сильна и монолитна, как и раньше. Но мне не совсем понятно, из чего складывается это убеждение. Из того, что опричники всё никак не становятся перед вами на колени? Слушайте. А вам не кажется, что чтобы становиться на колени нужно, как минимум, быть информированным о реальном положении дел? И не в том смысле, что нужно владеть статистикой о совершенных вашим цехом преступлениях – нет, о ваших перспективах в целом.

Поэтому, если вы думаете, что милиция, то есть рядовой ее сотрудник, ведет себя так уверенно потому, что в себе уверена власть, то это зря.

Давайте немного под другим углом посмотрим на среднего милиционера. Это тот единственный человек, которого власть всё еще может на***ть. Не потому, что милиционер доверчив, а потому, что он тот, с кем Лукашенко еще имеет канал связи. Он тот, которого Лукашенко может заставить себя слушать. И, поверьте, именно ему на уши вешается вся самая развесистая клюква про броню крепкую и танки наши быстры.



«Лукашеночкины министры» будут рассказывать своим бойцам про скорую победу даже в процессе упаковывания чемоданов. Поскольку средний омоновец имеет доступ к информации в разы меньший, чем мы с вами, он будет уверен в нерушимом Григорьевиче даже чуть дольше, чем у последнего будет осуществляться мозговая деятельность.

Нет смысла тратить своё удивление на то, что у силовиков покерфейс под балаклавой. Они космонавты не потому, что в скафандрах, а потому, что с реальной жизнью на земле их связывает только рация. Пока Лукашенко таскается по тюрьмам и уговаривает Бабарико «одуматься» и помочь заткнуть протест на кухни, омоновцы свято верят в то, что у них с каждым днём победа всё победнее.

Вообще, знаете, демонстрация уверенности в себе – это же такой избитый спортивный приемчик: боец постоянно надувает ноздри, издает грозный рык, обещает мгновенную расправу, а потом даже с переломом пятки и отбитой почкой между раундами не садится на стульчик, чтобы показать, как он не устал. Пусть соперник удивится и зассыт. Но опытные соперники плевать хотели на приемчики. Если почка у яичка, то надувание ноздрей рано или поздно окажется бесполезным.

Мы ведь понимаем, что обращать внимание нужно на отсутствие бабла и серьезной поддержки России, на переговоры с политзаключенными и давление ЕС. А на грозный вид и демонстрацию силового единства обращать внимание не нужно, потому, что больше они ничего и не могут демонстрировать. Они будут надувать ноздри до последнего. Потому, что, грубо говоря, за надувание ноздрей у них отвечает один орган, а смерть констатируют при параличе совсем другого – того, про который ноздри вообще не догадывались, поскольку им не положено. Так что «верым, можам, пераможам»!