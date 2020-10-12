Следственный комитет разыскивает забастовщиков

Следственный комитет собирает информацию о прошедших в Беларуси забастовках и просит госорганы предоставить им пофамильные списки организаторов и участников этих протестных акций.



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«На предприятия стали приходить письма с требованиями предоставить информацию обо всех, кто организовывал и участвовал [в забастовках]. Такие письма пришли на Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей и Минский моторный завод. Это доподлинно известно. Если бы, действительно, было что предъявить, то уже предъявили бы, а то, что происходит сейчас — это просто показуха. Это делается в первую очередь для запугивания рабочих», — рассказал Naviny.by член президиума Координационного совета, глава стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский.

Он не исключил, что руководство предприятий предоставит такие списки в СК. В таком случае рабочих будут пытаться привлечь к ответственности. «У нас возможно всё. Беларусь — это страна возможностей», — подчеркнул Сергей Дылевский.

Он намерен помогать рабочим, в отношении которых будут применять репрессии. Самого Дылевского недавно вынудили уйти с МТЗ под угрозой увольнения его родителей, которые тоже работают на тракторном заводе. Сейчас он курирует в КС профсоюзное направление.

«Конечно, мы будем помогать рабочим. Я с завода ушел для работодателя, но никак для работников», — сказал член президиума КС.

Ранее телеграм-канал Nexta распространил письмо, которое СК направил в различные министерства. В нем сказано, что Центральный аппарат СК расследует уголовное дело, возбужденное генеральным прокурором по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Задержанными по этому делу являются некоторые члены президиума КС.

В письме СК просит сообщить, когда и на каких предприятиях проводились забастовки из-за несогласия работников с ходом и итогами президентских выборов, а также в связи с «предпринимаемыми властями действиями по стабилизации обстановки в стране в послевыборный период».

Следственные органы также просят представить пофамильные списки организаторов и участников забастовок с указанием должностей и контактных телефонов, а также сведения об участии в указанных забастовках бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, членов президиума КС Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Максима Знака, Сергея Дылевского, Ольги Ковальковой, Павла Латушко и других.

В пресс-службе Следственного комитета на просьбу Naviny.by прокомментировать рассылку по предприятиям письма из СК ответили, что от следователей им не поступала информация по этому уголовному делу, которая предназначена для распространения в СМИ.