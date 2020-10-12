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На вторник объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
Как сообщают синоптики, 13 октября в некоторых районах по северо-западу республики ожидаются сильные дожди.
Объявлен желтый уровень опасности.
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
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