В МВД Беларуси сообщили о 713 задержанных на акциях

Источник материала: Ежедневник

МВД Беларуси назвало количество задержанных на воскресных акциях, которые прошли по стране.

По информации пресс-службы министерства, было задержано 713 человек, 570 из них оставили в местах содержания до рассмотрения дел в суде.

По оценке МВД, всего в воскресенье прошло 25 акций. В Министерстве также подтвердили факты применения специальных средств и специальной техники.