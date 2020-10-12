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В МВД Беларуси сообщили о 713 задержанных на акциях
12.10.2020 15:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
МВД Беларуси назвало количество задержанных на воскресных акциях, которые прошли по стране.
По информации пресс-службы министерства, было задержано 713 человек, 570 из них оставили в местах содержания до рассмотрения дел в суде.
По оценке МВД, всего в воскресенье прошло 25 акций. В Министерстве также подтвердили факты применения специальных средств и специальной техники.
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МВД Беларуси назвало количество задержанных на воскресных акциях, которые прошли по стране.
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