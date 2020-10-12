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А так можно? На собор Парижской Богоматери предложили установить цветную стеклянную крышу

12.10.2020 15:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несмотря на то, что французский президент Эммануэль Макрон решил восстановить сгоревшие крышу и шпиль Нотр-Дам-де-Пари в «допожарном» виде, архитекторы не теряют надежды реализовать куда более авангардный проект. К примеру, голландцы из студии trsnfrm предложили накрыть достопримечательность цветным стеклом. Из него же они хотят сделать и шпиль.

Авторы идеи утверждают, что источником их вдохновения стала сама история архитектурного памятника. Они называют свою крышу и шпиль не просто крышей и шпилем, а целым монументом 800-летней истории собора. Предполагается, что конструкция будет состоять из стального каркаса и цветного витражного стекла.

А так можно? На собор Парижской Богоматери предложили установить цветную стеклянную крышу
А так можно? На собор Парижской Богоматери предложили установить цветную стеклянную крышу
А так можно? На собор Парижской Богоматери предложили установить цветную стеклянную крышу

Архитекторы считают, что именно такой вариант наполнит здание днем естественным светом разных цветов. Ночью же схема будет работать наоборот: освещенный изнутри собор, благодаря стеклу, выступит своеобразным маяком в центре Парижа.

А так можно? На собор Парижской Богоматери предложили установить цветную стеклянную крышу
А так можно? На собор Парижской Богоматери предложили установить цветную стеклянную крышу
А так можно? На собор Парижской Богоматери предложили установить цветную стеклянную крышу

 
 
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Несмотря на то, что французский президент Эммануэль Макрон решил восстановить сгоревшие крышу и шпиль Нотр-Дам-де-Пари в «допожарном» виде, архитекторы не теряют...
 
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