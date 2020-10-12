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А так можно? На собор Парижской Богоматери предложили установить цветную стеклянную крышу
Источник материала: Onliner
Несмотря на то, что французский президент Эммануэль Макрон
Авторы идеи утверждают, что источником их вдохновения стала сама история архитектурного памятника. Они называют свою крышу и шпиль не просто крышей и шпилем, а целым монументом 800-летней истории собора. Предполагается, что конструкция будет состоять из стального каркаса и цветного витражного стекла.
Архитекторы считают, что именно такой вариант наполнит здание днем естественным светом разных цветов. Ночью же схема будет работать наоборот: освещенный изнутри собор, благодаря стеклу, выступит своеобразным маяком в центре Парижа.
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Несмотря на то, что французский президент Эммануэль Макрон решил восстановить сгоревшие крышу и шпиль Нотр-Дам-де-Пари в «допожарном» виде, архитекторы не теряют...
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