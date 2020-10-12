Почему в воскресенье волонтеров Красного Креста доставили в РУВД

Источник материала: Tut.by

На воскресном марше в Минске 11 октября в РУВД попали шесть волонтеров Белорусского Красного Креста. HEALTH.TUT.BY узнал, почему так произошло и как разрешилась ситуация.





Игорь Сидоренко — специалист по чрезвычайным ситуациям по Минской области, штатный сотрудник Белорусского Красного Креста. С августа он регулярно выезжает с отрядами волонтеров на дежурства на акции протестов.

11 октября примерно к 13.30 на служебный машине Игорь привез отряд в район Дворца культуры профсоюзов.

— Мы прибыли на место, не успели выгрузиться, и к нам подъехал автобус с силовиками. Попросили проследовать с ними для проверки документов. Один сотрудник сел к нам в машину, и на нашем же транспорте нас отвезли в Центральное РУВД. Наше авто осталось на служебной стоянке, его не досматривали. У нас взяли документы для проверки: у меня служебное удостоверение, у остальных — удостоверение волонтера Красного Креста. Весь отряд отвели в актовый зал, протоколов не составляли. Отношение было лояльное, один из сотрудников силовых структур нас немного расспрашивал: что делаем, кому помогаем. Через пару часов отпустили.

— Это первая проверка документов за время ваших дежурств?

— Вторая. Первая подобная была 4 октября.

— Такие ситуации мешают волонтерам работать?

— На акциях протестов в принципе психологически тяжело, потому что не знаешь, что случится в этот день. От участников акций тоже, бывает, выслушиваем негатив, хотя наша задача — оказать первую помощь любому, кто в ней будет нуждаться. Волонтеры — это добровольцы, и мы как организация несем за них ответственность: списки с их именами регулярно подаются в ГУВД.