Никита Домрачев высказался о ситуации в стране и о возможной реакции Дарьи

Источник материала: Tut.by

Жестоко избитый силовиками Никита Домрачев — брат биатлонистки Дарьи — в интервью «Трибуне» поделился мнением о ситуации в стране и о возможной реакции сестры на произошедшее с ним.



Фото из Instagram Никиты

— Какое у вас отношение к тому, что происходит в стране?

— По-моему, тут очевидно, какое мое отношение и отношение общества ко всему, что мы наблюдаем. Только невозможно белорусам достучаться ни до кого — ни до властей, ни до силовиков. Людям хочется вернуть все в человеческое, законное русло, но пока не получается это сделать. У всех одна позиция, и я не знаю людей, которые поддерживают все, что происходит. Все люди в моем окружении просто недоумевают, почему Беларусь переживает такие события.

— Вы сами в акциях и маршах участвуете?

— Нет, никогда не ходил. Я вижу, что происходит, но в акциях не участвую, потому что чувствую, что они не совсем безопасны. Видел, как гибли люди, а у меня маленький ребенок, и мне важно заботиться о дочке. Я занимаюсь сейчас своей семьей.

— В связи со всеми этими событиями белорусы стали бояться милиции. У вас есть страх перед людьми в форме?

— Я боюсь не милиции, а непонятных людей в черных масках и без опознавательных знаков, избивающих белорусов на улицах. Они как бандиты нападают на людей, не представляются и просто всех подряд избивают. Не знаю, кто это, может, откуда-то их привезли. Просто не понимаю, как можно обходиться так с народом той страны, в которой ты живешь. Женщины, пожилые люди — все попадают в этот замес.

— У вас нет желания уехать из Беларуси?

— Пока нет.

— Впереди у вас суд. Чем, по-вашему, закончится вся эта ситуация?

— Честно, не знаю. Хотя считаю, что нужно быть готовым к разным исходам. На сутки посадят или дадут штраф? Все дела у нас проходят по одному сценарию. Как пишут протоколы, так и рассматриваются все дела в судах. И исход всех этих разбирательств, по-моему, очевиден.

— Вы уже сказали, что ваша сестра Дарья в курсе всей ситуации.

— Да, как только она сама обо всем узнала из интернета, пыталась связаться со мной. Но я не мог вчера с ней пообщаться. И на момент нашего интервью пока не созванивались, тем более у нас большая разница во времени — она же в Китае сейчас.

Даша сейчас работает в другой стране, и могу сказать, что у нее большие проблемы с интернетом. В Китае блокируют все соцсети, нужно быть близким к властям человеком, чтобы иметь туда доступ. Более того, даже у самой сборной Китая по биатлону проблемы с выходом в сеть. Спортсмены и тренеры сейчас находятся в каких-то горах, провинциях, тренируются на далеких базах. И цивилизацией там, мягко говоря, не пахнет.

Ну, а насчет каких-либо комментариев, это личное дело каждого — говорить или нет. Я тоже не могу обсуждать решение сестры. Не берусь ни осуждать ее, ни просить как-то комментировать. У каждого свои обстоятельства и свои решения.