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Азербайджан обвинил Ереван в ударе по городу баллистической ракетой

12.10.2020 15:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Ракетный удар по жилому району азербайджанского города Гянджа был нанесен баллистической ракетой системы «Эльбрус» (в классификации НАТО — Scud).

Об этом заявил на брифинге для иностранных дипломатов исполнительный директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов. По его словам, ракету выпустили ВС Армении.

«Сегодня мы собрали последние обломки ракеты, запущенной по центральному густонаселенному району Гянджи», — цитирует Ахмедова «РИА Новости». Сначала специалисты заявили, что была выпущена ракета «Точка У», но благодаря анализу новых обломков они установили, что речь идет о снаряде системы «Эльбрус», добавил он, передает РБК.

Ахмедов отметил, что Scud способна нести ядерные боеголовки. Баку расценивает удар по Гяндже «как вандализм и варварство», приводит его слова азербайджанское агентство Trend.

Как утверждает президент Азербайджана Ильхам Алиев, решение об ударе по Гяндже принял лично премьер Армении Никол Пашинян. Удар, по данным Баку, был нанесен 11 октября. Азербайджанская сторона заявляет, что ракета попала в жилой дом, в результате погибли и пострадали люди.

В Еревана обвинения в ударе по Гяндже опровергают. "Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности», — заявила накануне пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

 
 
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Ракетный удар по жилому району азербайджанского города Гянджа был нанесен баллистической ракетой системы «Эльбрус» (в классификации НАТО — Scud).
 
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