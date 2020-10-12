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Марш пенсионеров вновь идет по Минску

12.10.2020 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но на этот раз на акцию вышли также пенсионеры в регионах. В частности, в Гродно.

В Минске на площади Независимости стартовал Марш пенсионеров. Участники акции скандируют "Верым, можам, перможам" и «Это наш город». На акцию собралось значительно больше людей, чем в прошлый понедельник, сообщает телеграм-канал «Нашай нівы».

Позже Марш пошел по проспекту. Водители активно приветствуют пенсионеров сигналами.

Из Гродно сообщают, что там также пенсионеры вышли на протест.

Марш пенсионеров from Charter Vimeo on Vimeo.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Но на этот раз на акцию вышли также пенсионеры в регионах. В частности, в Гродно.
 
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