Капитан сборной Беларуси по регби Шакуро осуждена на 10 суток

Ее осудили на 10 суток ареста и увезли из Партизанского РУВД на Окрестина.





Шакуро – одна из спортсменок, подписавшая петицию с требованием отставки Александра Лукашенко и остановки насилия. Она – капитан сборной Беларуси по регби и команды «Гражданочка», бронзовый призер ЧЕ по пляжному регби 2017 года.