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Капитан сборной Беларуси по регби Шакуро осуждена на 10 суток
Источник материала: Партизан
11 октября в Минске задержали Марию Шакуро.
Ее осудили на 10 суток ареста и увезли из Партизанского РУВД на Окрестина.
Шакуро – одна из спортсменок, подписавшая петицию с требованием отставки Александра Лукашенко и остановки насилия. Она – капитан сборной Беларуси по регби и команды «Гражданочка», бронзовый призер ЧЕ по пляжному регби 2017 года.
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11 октября в Минске задержали Марию Шакуро.
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