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Капитан сборной Беларуси по регби Шакуро осуждена на 10 суток

12.10.2020 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 октября в Минске задержали Марию Шакуро.

Капитан сборной Беларуси по регби Шакуро осуждена на 10 суток
Ее осудили на 10 суток ареста и увезли из Партизанского РУВД на Окрестина.

Шакуро – одна из спортсменок, подписавшая петицию с требованием отставки Александра Лукашенко и остановки насилия. Она – капитан сборной Беларуси по регби и команды «Гражданочка», бронзовый призер ЧЕ по пляжному регби 2017 года.
 
Теги: Минск
 
 
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11 октября в Минске задержали Марию Шакуро.
 
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