Грузинский канал сообщил о нападении на Саакашвили в Афинах

В воскресенье, 11 октября, неизвестный напал на бывшего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили в столице Греции Афинах, сообщил грузинский телеканал Mtavari.





До этого Саакашвили писал у себя в Facebook о прибытии в Афины на встречу с эмигрантами из Грузии. Он обвинил в подготовке к этой провокации бывшего грузинского премьера Бидзину Иванишвили.





"Через [главу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каху] Каладзе поручили местным грузинским преступникам, которых много в Греции, организовать провокацию до и во время встречи. Конечно, мы узнали об этом. "Воры в законе" [Лаша] Шушанашвили и [Заза] Амброладзе организуют нападение на меня", – отмечал Саакашвили.





По данным телеканала, на Саакашвили пытался напасть неизвестный мужчина в черной одежде.





Сегодня Саакашвили поблагодарил греческих полицейских за профессиональную реакцию на эту провокацию.





"Благодарим греческую полицию за высокопрофессиональное, быстрое и адекватное реагирование, предотвращение провокации и обеспечение безопасности наших соотечественников во время встречи", – написал политик в Фейсбук.





Он опубликовал новостной сюжет, посвященный встрече в Афинах, куда попали кадры с потасовкой.



