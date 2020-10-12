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Грузинский канал сообщил о нападении на Саакашвили в Афинах

12.10.2020 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приехал в Афины на встречу с эмигрантами из Грузии. По его информации, правительство страны узнало об этом и готовило провокацию через главу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каху Каладзе.

В воскресенье, 11 октября, неизвестный напал на бывшего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили в столице Греции Афинах, сообщил грузинский телеканал Mtavari.

До этого Саакашвили писал у себя в Facebook о прибытии в Афины на встречу с эмигрантами из Грузии. Он обвинил в подготовке к этой провокации бывшего грузинского премьера Бидзину Иванишвили.

"Через [главу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каху] Каладзе поручили местным грузинским преступникам, которых много в Греции, организовать провокацию до и во время встречи. Конечно, мы узнали об этом. "Воры в законе" [Лаша] Шушанашвили и [Заза] Амброладзе организуют нападение на меня", – отмечал Саакашвили.

По данным телеканала, на Саакашвили пытался напасть неизвестный мужчина в черной одежде.

Сегодня Саакашвили поблагодарил греческих полицейских за профессиональную реакцию на эту провокацию.

"Благодарим греческую полицию за высокопрофессиональное, быстрое и адекватное реагирование, предотвращение провокации и обеспечение безопасности наших соотечественников во время встречи", – написал политик в Фейсбук. 

Он опубликовал новостной сюжет, посвященный встрече в Афинах, куда попали кадры с потасовкой.
 
 
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приехал в Афины на встречу с эмигрантами из Грузии. По его информации, правительство страны узнало об этом и готовило...
 
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