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ЕС предлагает уменьшить финансовую помощь официальному Минску

12.10.2020 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евросоюз намерен сократить сотрудничество с властями Беларуси и одновременно расширить помощь гражданскому обществу: общественным организациям, независимым СМИ и жертвам насилия, сообщается в заявлении Совета ЕС.





В заявлении говорится, что ЕС требует от Минска прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения.

Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге высказались за введение санкций против Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится. Однако сроки, в которые решение будет реализовано, не уточняются.

«Совет ЕС готов к новым ограничительным мерам против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Лукашенко, если ситуация не улучшится», — говорится в заявлении.
 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз намерен сократить сотрудничество с властями Беларуси и одновременно расширить помощь гражданскому обществу: общественным организациям, независимым СМИ...
 
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