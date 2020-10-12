В Минске задержали еще одну спортсменку, подписавшую письмо с требованиями к власти

Источник материала: Tut.by

В воскресенье 11 октября в Минске задержали капитана сборной Беларуси по регби Марию Шакуро, сообщает Tribuna.com .



Фото из инстаграма спортсменки

Ее осудили на 10 суток ареста и увезли из Партизанского РУВД на Окрестина.

Мария Шакуро — капитан сборной Беларуси по регби и команды «Гражданочка», бронзовый призер Чемпионата Европы по пляжному регби 2017 года.

Шакуро — одна из спортсменок, подписавшая петицию с требованием к власти, в которой говорится о необходимости проведения новых честных выборов и осуждается насилие.

Ранее на 15 суток была арестована еще одна спортсменка, Елена Левченко, открыто выражавшая свою гражданскую позицию и осуждавшая давление на спортсменов и насилие против мирных граждан.