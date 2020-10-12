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В Минске задержали еще одну спортсменку, подписавшую письмо с требованиями к власти
Источник материала: Tut.by
В воскресенье 11 октября в Минске задержали капитана сборной Беларуси по регби Марию Шакуро, сообщает
Ее осудили на 10 суток ареста и увезли из Партизанского РУВД на Окрестина.
Мария Шакуро — капитан сборной Беларуси по регби и команды «Гражданочка», бронзовый призер Чемпионата Европы по пляжному регби 2017 года.
Шакуро — одна из спортсменок, подписавшая петицию с требованием к власти, в которой говорится о необходимости проведения новых честных выборов и осуждается насилие.
Ранее на 15 суток
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Ее осудили на 10 суток ареста и увезли из Партизанского РУВД на Окрестина.
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