ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержали еще одну спортсменку, подписавшую письмо с требованиями к власти

12.10.2020 16:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В воскресенье 11 октября в Минске задержали капитана сборной Беларуси по регби Марию Шакуро, сообщает Tribuna.com.


Фото из инстаграма спортсменки

Ее осудили на 10 суток ареста и увезли из Партизанского РУВД на Окрестина.

Мария Шакуро — капитан сборной Беларуси по регби и команды «Гражданочка», бронзовый призер Чемпионата Европы по пляжному регби 2017 года.

Шакуро — одна из спортсменок, подписавшая петицию с требованием к власти, в которой говорится о необходимости проведения новых честных выборов и осуждается насилие.

Ранее на 15 суток была арестована еще одна спортсменка, Елена Левченко, открыто выражавшая свою гражданскую позицию и осуждавшая давление на спортсменов и насилие против мирных граждан.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ее осудили на 10 суток ареста и увезли из Партизанского РУВД на Окрестина.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Шоб ты жил на мою пенсию». Как на марше пенсионеров закидали цветами силовиков и «отпинали» сотрудника БТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика