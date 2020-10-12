Российские пранкеры рассказали, как выдали себя за Тихановскую перед парламентом Дании

Источник материала: Tut.by

Недавно пранкеры из России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили , что выдали себя за Светлану Тихановскую на онлайн-переговорах с датским парламентом. Сегодня, 12 октября, они опубликовали видео с «переговоров» на своем YouTube-канале Vovan222prank.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Если коротко, то в разговоре с членами парламента Дании пранкеры выдали себя за Светлану Тихановскую и Франака Вечорку, назвавшего себя советником экс-кандидата в президенты и «будущим премьером правительства Тихановской». Участники встречи не видели «Тихановскую» на экране, так как им сообщили о технических проблемах в штабе политика.

Во время беседы шло обсуждение санкций со стороны ЕС по Беларуси, а также проекта «Северный поток-2». В конечном счете пранкеров разоблачили после перехода к теме «борделей с черепахами в Дании». Об этом со ссылкой на слова пранкеров пишет РИА «Новости» .

Разговор начался с обсуждения ситуации в Беларуси и о санкциях со стороны ЕС против чиновников из Беларуси и России, которые поддерживают Александра Лукашенко. Далее «Тихановская» сказала, что «опечалена отказом ЕС включить Лукашенко в санкционные списки». Также пранкеры от лица Светланы заявили, что ее беспокоит официальная реакция России на происходящие в стране события и поддержка Лукашенко Москвой.

В продолжение беседы парламентарии заверили «белорусского политика», что они сами хотели ввести санкции против проекта «Северный поток — 2», но юридически такая возможность есть только у Германии. В ответ пранкеры от лица Тихановской сказали: «Я хотела бы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы он поддержал меня по данному вопросу. Но я боюсь, что тема „Северного потока — 2“ может осложнить наши отношения. Если я буду против „Северного потока — 2“, он будет против меня, а это плохо для страны».

РИА «Новости» добавляет: ближе к концу разговора «белорусский политик» подняла тему о «борделях с черепахами в Дании», а также добавила, что «там были не только черепахи», но и еще бобер, которого «убили». Депутаты закономерно удивились и отвергли все обвинения. Они назвали эти утверждения «ужасными» и добавили, что «для нас неприемлемо, что Россия распространяет о нас такие фальшивые новости».

После этого члены парламента заподозрили, что общались вовсе не с Тихановской. Так, один из них сказал: «Эээ, а мы точно уверены, что мы говорили именно с ней?».

Впоследствии парламент Дании выпустил пресс-релиз об инциденте, который произошел во время закрытой онлайн-встречи комитета по иностранным делам парламента. Там сообщили о неизвестном человеке, выдававшем себя за Светлану Тихановскую. В пресс-релизе подчеркивается, что ничего компрометирующего внешнеполитическую линию Дании на заседании произнесено не было, но сам инцидент будет расследован.

Встреча длилась 40 минут, на ней обсуждали ситуацию в Беларуси, как можно «поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека». В итоге мероприятие прервали, так как участники заподозрили, что «что-то не так». Позже представители Тихановской опровергли ее участие в мероприятии. Сама Светлана узнала об этом розыгрыше «из российских СМИ».

Напомним: Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) сейчас по 33 года. Они стали известны благодаря телефонным розыгрышам известных личностей из мира шоу-бизнеса, политики и спорта.