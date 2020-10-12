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Доигрался: Елизавета II велела принцу Гарри вернуться во дворец

12.10.2020 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Неосторожные высказывания принца Гарри разозлили королеву: Елизавета II приказала внуку экстренно вернуться в Британию для серьезного разговора.

© AP / Frank Augstein
Меган Маркл и принц Гарри захотели вернуться во дворец

По королевскому дворцу ходят слухи о скором прилете герцогов Сассекских в Британию. Напомним, что с января 2020 года принц Гарри вместе с супругой и маленьким сыном жил по другую сторону Атлантики – первоначально в Канаде, а после в США. Но, кажется, теперь ему действительно нужно вернуться обратно, чтобы просить прощения у бабушки.

Как сообщило издание Daily Mail, в бывшей резиденции мятежных герцогов работа идет полным ходом: слуги готовятся к возвращению принца, которого экстренно вызвала королева Елизавета. А все из-за того, что мятежный внук "разошелся" в своих политических взглядах.

Оказалось, что на фоне президентской гонки в США герцог нарушил старейшее правило королевской семьи – не вмешиваться в политику. Причем сам принц не может участвовать в голосовании, но всеми силами поддерживает Меган Маркл и подталкивает американцев к активности. Подобные действия не раз критиковались обществом, и, похоже, Елизавета II больше не может оставаться в стороне и хочет перевоспитать внука.

Возможно, принца и его жену ждет новый переезд, ведь королева уже мечтала отослать Меган Маркл в Африку.

 
 
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По словам источников из королевской семьи, муж Меган Маркл вмешался в политику США и разозлил бабушку.
 
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