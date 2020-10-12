Гражданское общество начнут строить с фундамента — дворов и микрорайонов

Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в стране совместно с рядом гражданских инициатив создали интернет-платформу kotos.org для поддержки дворовой и районной активности и организации местного самоуправления.



Обычный вечер в обычном дворе на улице Мельникайте. Фото @motolkohelp

«Такого Беларусь еще не видела, чтобы в каждом дворе, в каждом микрорайоне граждане страны брали ответственность за организацию дворовых концертов, росписей муралов, по сути — за организацию местного самоуправления», — сообщил на пресс-конференции 12 октября в Минске член КС, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский.

«К сожалению, эти инициативы очень часто сталкиваются с проблемами, когда органы государственной власти приезжают, пытаются чинить разные препятствия организации абсолютно законной деятельности. И сегодня, чтобы поддержать региональных активистов и ввести эту активность в правовые рамки, мы представляем новую платформу kotos.org », — сказал Рымашевский.

По его словам, на этом сайте собраны сведения, связанные с законодательным аспектом функционирования местного самоуправления в Беларуси. Он подчеркнул, что в национальном законодательстве уже есть положения о коллегиальных органах территориального общественного самоуправления (КОТОС).

«Это значит, что люди на собраниях могут выбрать себе управление дворов, микрорайонов, районов, — пояснил Рымашевский. — Реально в нашей стране до 2020 года эти инициативы оставались только на бумаге, потому что ни одно собрание в нашей стране не проходило, а председатели КОТОС, даже самые активные, просто назначались либо депутатами местных советов, либо исполкомами — в нарушение действующего законодательства».

«Сегодня любой желающий гражданин Беларуси, объединившись в своем дворе вместе со своими друзьями, единомышленниками, может собрать подписи и инициировать собрание в поддержку нового руководства местного самоуправления. Для этого достаточно организовать инициативную группу, собрать 25% подписей жителей, которые проживают на территории данного КОТОСа, провести собрание и выбрать себе руководство», — добавил он.

По словам Рымашевского, КОТОС может официально заниматься благоустройством дворов, организовывать дворовые концерты, образовательные мероприятия, встречи с жителями, проводить клубы выходного дня, легально формировать дружины по поддержанию общественного порядка.

На сайте , обратил внимание политик, можно оставить заявку на консультацию с юристами по организации дворовых выборов в местное самоуправление, а также попросить о помощи в организации концерта или образовательного мероприятия.

Член президиума Координационного совета, глава стачкома МТЗ (на заводе уже не работает) Сергей Дылевский заявил, что КС «относится к таким инициативам крайне положительно», потому что «очень важно в наше непростое время и в сложившейся ситуации объединять дворы, консолидировать людей».

«Люди, которые раньше не знали соседей, стали знакомиться, стали хорошими добрыми друзьями, — констатировал Дылевский. — Наша задача на данный момент — помочь им организоваться, помочь в организации времяпрепровождения, каких-то культурных мероприятий. И главное — сделать всё, чтобы это было законно».

Депутат Мингорсовета Ольга Тесакова подтвердила, что законодательством «предусмотрена общественная инициатива и местное самоуправление». «Просто у нас были инструменты, которыми мы не пользовались, возможно вследствие асоциальности, аполитичности людей», — отметила она.

«Но это всё есть, и наша сейчас задача — вдохнуть в это все вторую жизнь и сделать так, чтобы это продолжало работать, — сказала Тесакова. — Знакомьтесь с понятием «КОТОС», с председателями КОТОС, которые уже созданы, знакомьтесь со своими депутатами местных советов, потому что обычно в нормальной ситуации именно местные советы напрямую работают с КОТОС».

«Это отличный способ реализации новых культурных, социальных и экономических возможностей. Я призываю всех включаться в то, что происходит, общаться не только по поводу праздников, покраски лавочек в бело-красно-белый цвет, муралов. Надо понимать, что помимо прав есть обязанности. И мы можем обернуть эти обязанности нам на пользу. Мы можем сделать так, чтобы построение гражданского общества начиналось с наших квартир, домов, дворов. Депутаты готовы в этом помогать — абсолютно все, независимо от взглядов. Это то, с чем мы работаем, с чем мы должны и будем работать», — заявила Тесакова.