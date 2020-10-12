Доцента ГГУ Суслову снова арестовали — на 10 суток

Суд Центрального района Гомеля (судья Виктор Козачек) 12 октября рассмотрел административный протокол в отношении преподавателя ГГУ им. Ф.Скорины, доцента кафедры русской литературы, кандидата филологических наук Натальи Сусловой. Ее обвинили в участии в несанкционированной акции 20 сентября.



Наталья Суслова. Фото: facebook.com/mikola.bianko

Суслова была задержана 11 октября, когда с друзьями ехала в автомобиле, где находились красные и белые шарики. Компания из пяти человек ехала отмечать помолвку молодой пары. Все они были задержаны. Из Центрального РОВД вечером всех отпустили, кроме преподавателя. На нее составили протокол по статье 23.34 КоАП.

Ранее Суслова отбыла восьмисуточный арест за участие в акции 27 сентября.

«Я была 20 сентября в центре города — не отрицаю, но вину свою не признаю. Я шла возложить цветы к месту задержания Александра Вихора в сороковой день его гибели. Я уверена, что это важно, чтобы близкие Саши видели, что люди помнят об их сыне», — заявила на суде Суслова.

Кроме того, суд Центрального района (судья Олеся Осипова) рассмотрел протокол в отношении Виктора Трусова за участие в акции 27 сентября. Он был задержан на улице омоновцами 10 октября. Суд арестовал Трусова на 15 суток.