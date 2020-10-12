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В Lidbeer Bar прокомментировали ситуацию с «горящей» барной стойкой

12.10.2020 16:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в Telegram-канале «Мерзкий кокобай» появилось видео, как в баре Lidbeer при подаче коктейля с огнем конструкция из бокалов развалилась, а подожженная посуда упала прямо на ногу девушке, что сидела у барной стойки. Поговорили с барменом, который готовил коктейль, чтобы спросить, почему это произошло и чем все закончилось.

Видео: «Мерзкий кокобай»

Инцидент произошел в Lidbeer «Темный» (адрес: пр-т Независимости, 58) в ночь с пятницы на субботу. В заведении поясняют, что на смене был один из лучших барменов сети. AFISHA.TUT.BY созвонилась со старшим барменом Lidbeer «Темный» Артуром, который как раз и готовил коктейль. Он рассказал, что заказ сделала постоянная посетительница. На видео — одна из разновидностей подачи самбуки. Неудачный инцидент с подачей этого напитка произошел в его практике в первый раз.

— Как все происходит: ликер поджигается, гость выпивает, вдыхает пары. Можно подавать так, как подавали мы (речь о башне из бокалов. — Прим. ред.). Единственная проблема: это башня, а у нас деревянная барная стойка. Парень, который стоял рядом с девушкой, начал стучать по барной стойке (на видео этого не видно), конструкция пошатнулась и упала. Горящая рюмка упала девушке на колени. Ее оттащили, рюмка упала на пол. Больше ничего не случилось. С одеждой девушки, а она была в пальто, юбке и капроновых колготках, ничего не произошло. Все посмеялись и попросили построить новую башню.

Артур уточняет, что если ликер налить на тряпку и поджечь, то жидкость выгорит, но тряпка не воспламенится. Он обращает внимание, что на видео видно, как жидкость выгорает и тухнет. При этом разный алкоголь горит по-разному: самбука — относительно медленно. Однако сказать, что это полностью безопасно, нельзя: любой коктейль с огнем — определенный риск. Собеседник на всякий случай уточняет: огнетушитель стоит прямо у барной стойки.

— Перед коктейлем я всегда объясняю людям, что нужно немного отойти от бара. И парня, который стучал по стойке, я тоже просил не стучать перед тем, как поджечь. Но в кураже все начали хлопать, и молодой человек не удержался и продолжил это делать.

Бармен говорит, что такая подача распространена во многих ночных заведениях Минска. Правда, в Lidbeer по следам инцидента решили от нее отказаться (по крайней мере пока).

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Теги: Минск
 
 
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Вчера в Telegram-канале «Мерзкий кокобай» появилось видео, как в баре Lidbeer при подаче коктейля с огнем конструкция из бокалов упала, а подожженная посуда упала прямо на...
 
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