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В Беларуси заметно ускорилась годовая инфляция

12.10.2020 16:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Месячная инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,9%, сообщает Белстат. Для сравнения: а августе, июле и июне месячный рост цен был на уровне 0,2%. При этом в сентябре заметно ускорилась и годовая инфляция — до 6,1%. Напомним, власти планируют, что годовая инфляция в 2020-м будет не выше 5% (декабрь к декабрю 2019-го).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,5% (с начала года — на 3%), непродовольственные — на 2% (с начала года — на 6,3%), а платные услуги — на 0,4% (с начала года — на 5,8%). С начала этого года цены выросли на 4,7%.

При этом годовая инфляция (сентябрь к сентябрю) составляет 6,1%. Больше всего — платные услуги — на 6,9%. Для сравнения: непродовольственные товары в годовом выражении стали дороже на 6,8%, а продовольственные — на 5%.

Напомним, власти планируют, что годовая инфляция в 2020-м будет не выше 5% (декабрь к декабрю 2019-го).

 
 
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Месячная инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,9%, сообщает Белстат.
 
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