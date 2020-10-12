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В МВД заявили, что военные могут использовать боевое оружие

12.10.2020 16:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Прямо сейчас в центре Минска проходит марш пенсионеров. Кажется, в МВД не нашли лучше времени, чтобы сделать заявление о разгоне протестов. Цитируем: 

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», – об этом заявил первый заместитель Министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Фото: Александр Зенкович, сделано на марше в Минске 11 октября. 

 
Теги: Минск
 
 
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Прямо сейчас в центре Минска проходит марш пенсионеров. Кажется, в МВД не нашли лучше времени, чтобы сделать заявление о разгоне протестов. Цитируем:  «Протесты,...
 
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