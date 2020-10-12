В МВД заявили, что военные могут использовать боевое оружие

Источник материала: KYKY

Прямо сейчас в центре Минска проходит марш пенсионеров. Кажется, в МВД не нашли лучше времени, чтобы сделать заявление о разгоне протестов. Цитируем:

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», – об этом заявил первый заместитель Министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Фото: Александр Зенкович, сделано на марше в Минске 11 октября.