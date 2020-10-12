|
«Шоб ты жил на мою пенсию». Как на марше пенсионеров закидали цветами силовиков и «отпинали» сотрудника БТ
Источник материала: KYKY>
В Минске новая протестная традиция: марш пенсионеров по понедельникам. Впервые дедушки и бабушки вышли на протест неделю назад – сегодня их колонна в разы больше и увереннее.
Марш начался около 15:00 на площади Независимости. Вместе с пенсионерами туда пришли и силовики. Около 15:15 протестующие пенсионеры двинулись колонной по проспекту Независимости. Мы даже не знаем, что лучше: креатив молодых людей или бабушек – только посмотрите, с какими плакатами они пришли сегодня на марш.
Во время марша за колонной уверенно двигались синие бусы. В толпе также были тихари и силовики в оливковой форме. Но пенсионеры просто закидали их цветами, скандируя «Фашисты».
А еще бабушки «ликвидировали» сотрудника БТ.
Сказать, сколько точно участников собралось на марш всего за час, после его начала сложно. По оценкам медиа, около 1-2 тысяч людей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Шоб ты жил на мою пенсию». Как на марше пенсионеров закидали цветами силовиков и «отпинали» сотрудника БТ
В Минске новая протестная традиция: марш пенсионеров по понедельникам. Впервые дедушки и бабушки вышли на протест неделю назад – сегодня их колонна в разы больше и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)