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«Шоб ты жил на мою пенсию». Как на марше пенсионеров закидали цветами силовиков и «отпинали» сотрудника БТ

12.10.2020 16:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске новая протестная традиция: марш пенсионеров по понедельникам. Впервые дедушки и бабушки вышли на протест неделю назад – сегодня их колонна в разы больше и увереннее. 

Марш начался около 15:00 на площади Независимости. Вместе с пенсионерами туда пришли и силовики. Около 15:15 протестующие пенсионеры двинулись колонной по проспекту Независимости. Мы даже не знаем, что лучше: креатив молодых людей или бабушек – только посмотрите, с какими плакатами они пришли сегодня на марш. 


Во время марша за колонной уверенно двигались синие бусы. В толпе также были тихари и силовики в оливковой форме. Но пенсионеры просто закидали их цветами, скандируя «Фашисты». 

А еще бабушки «ликвидировали» сотрудника БТ. 

Сказать, сколько точно участников собралось на марш всего за час, после его начала сложно. По оценкам медиа, около 1-2 тысяч людей. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске новая протестная традиция: марш пенсионеров по понедельникам. Впервые дедушки и бабушки вышли на протест неделю назад – сегодня их колонна в разы больше и...
 
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