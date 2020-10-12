«Шоб ты жил на мою пенсию». Как на марше пенсионеров закидали цветами силовиков и «отпинали» сотрудника БТ

Источник материала: KYKY

В Минске новая протестная традиция: марш пенсионеров по понедельникам. Впервые дедушки и бабушки вышли на протест неделю назад – сегодня их колонна в разы больше и увереннее.

Марш начался около 15:00 на площади Независимости. Вместе с пенсионерами туда пришли и силовики. Около 15:15 протестующие пенсионеры двинулись колонной по проспекту Независимости. Мы даже не знаем, что лучше: креатив молодых людей или бабушек – только посмотрите, с какими плакатами они пришли сегодня на марш.





Во время марша за колонной уверенно двигались синие бусы. В толпе также были тихари и силовики в оливковой форме. Но пенсионеры просто закидали их цветами, скандируя «Фашисты».

А еще бабушки «ликвидировали» сотрудника БТ.

Сказать, сколько точно участников собралось на марш всего за час, после его начала сложно. По оценкам медиа, около 1-2 тысяч людей.