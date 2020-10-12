ЕС подтвердил готовность ввести санкции против Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

Главы МИД стран Евросоюза обсудили ситуацию в Беларуси. Стало известно, что Евросоюз готов ввести санкции против официальных лиц страны, включая Александра Лукашенко.

Совет глав МИД решительно осудил «насилие, применяемое белорусскими властями против мирных демонстрантов». Он призвал освободить политзаключенных.

Также сообщается, что ЕС "сократит двустороннее сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне, увеличит свою поддержку белорусского народа и гражданского общества и соответственно изменит свою двустороннюю финансовую помощь".

Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции в отношении 40 белорусских чиновников.