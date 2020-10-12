МВД: мы не уйдем с улиц, в случае необходимости будем применять спецсредства и боевое оружие (видео)

Источник материала: Onliner

МВД выпустило видеообращение первого заместителя министра внутренних дел Геннадия Казакевича. В нем он сообщает, что протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие.

— Мы отмечаем постепенное затухание протестного движения. Однако протесты стали крайне радикальными, свидетельство тому — акции в минувшее воскресенье. Днем это были летящие камни и бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет, — уточнил Геннадий Казакевич.