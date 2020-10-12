ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотокорреспондент ТАСС задержана при марша пенсионеров в Минске

12.10.2020 16:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Фотокорреспондент ТАСС в Белоруссии Наталия Федосенко задержана в понедельник при освещении акции протеста в Минске. Об этом она сообщила сама, связавшись по телефону с редакцией.

Обстоятельства задержания пока неизвестны. Все корреспонденты ТАСС работают в Минске с аккредитацией МИД Беларуси нового образца.

Представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич сообщил, что Наталия Федосенко доставлена в Октябрьский РУВД для проверки документов.

"Проверят документы и вскоре отпустят", - сказал представитель ГУВД.

Накануне в ходе освещения акций протеста в белорусской столице был задержан ряд журналистов, в том числе четверо сотрудников ТАСС, которых отпустили после проверки документов. Белорусская ассоциация журналистов в понедельник сообщила, что более 230 представителей СМИ задерживались в республике в период после президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотокорреспондент ТАСС в Белоруссии Наталия Федосенко задержана в понедельник при освещении акции протеста в Минске. Об этом она сообщила сама, связавшись по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси заметно ускорилась годовая инфляция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика