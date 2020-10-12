Фотокорреспондент ТАСС задержана при марша пенсионеров в Минске

Источник материала: АФН

Фотокорреспондент ТАСС в Белоруссии Наталия Федосенко задержана в понедельник при освещении акции протеста в Минске. Об этом она сообщила сама, связавшись по телефону с редакцией.

Обстоятельства задержания пока неизвестны. Все корреспонденты ТАСС работают в Минске с аккредитацией МИД Беларуси нового образца.

Представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич сообщил, что Наталия Федосенко доставлена в Октябрьский РУВД для проверки документов.

"Проверят документы и вскоре отпустят", - сказал представитель ГУВД.

Накануне в ходе освещения акций протеста в белорусской столице был задержан ряд журналистов, в том числе четверо сотрудников ТАСС, которых отпустили после проверки документов. Белорусская ассоциация журналистов в понедельник сообщила, что более 230 представителей СМИ задерживались в республике в период после президентских выборов, которые состоялись 9 августа.