«Радоваться рано». Основатель PandaDoc прокомментировал информацию о выходе из СИЗО Дмитрия Рабцевича









BBC основатель IT-компании Микита Микадо. Освобождение своего сотрудника прокомментировалоснователь IT-компании Микита Микадо.





"У нас сейчас нет деталей. Основная информация, что Диму отпустили, но радоваться рано, так как три человека все еще в тюрьме", - уточнил бизнесмен.





Микадо в конце сентября заявлял dou.ua, что открывает новый офис PandaDoc в Украине и что уже около 60 минских сотрудников переехали в Киев, Львов и Одессу.