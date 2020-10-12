Мингорсуд отклонил жалобу на продление ареста Бабарико, он остаётся под стражей





"Интерфакс-Запад" из суда. Минский городской суд отклонил аппеляционную жалобу защиты экс-претендента на пост президента Беларуси, а также экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико на продление срока его содержания под стражей, передает корреспондент агентстваиз суда.





"Постановление судьи суда Центрального района Минска от 7 октября 2020 года об оставлении без удовлетворения жалобы защитников обвиняемого Бабарико о продлении срока его содержания под стражей оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения", - сказала судья Татьяна Фальковская.





Она добавила, что "постановление является окончательным, обжалованию не подлежит и может быть опротестовано в порядке надзора".





Заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов пригласили только на оглашение решения. На процессе присутствовал адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.





Как сообщалось, 21 сентября сроки расследования так называемого дела "Белгазпромбанка" были продлены. Практически всем фигурантам дела, в том числе и Бабарико, оставили прежней меру пресечения.





Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке" была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Расследование ведет КГБ Беларуси.





Бабарико собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему было отказано в регистрации.





В субботу, 9 октября, Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции. На встрече присутствовали, в частности, Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума КС Лилия Власова и Максим Знак, политтехнолог Виталий Шкляров, член инициативной группы по сбору подписей штаба Бабарико Юрий Воскресенский.





Вечером в воскресенье телеканал "Беларусь 1" сообщил, что Воскресенскому, а также директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу после встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ изменена мера пресечения.



