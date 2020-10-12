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Биатлонистка Скардино — об избиении брата Домрачевой: "Ненавижу вас, ОМОН!"

12.10.2020 16:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Биатлонистка Надежда Скардино жёстко отреагировала на избиение 11 октября ОМОНом в Минске Никиты Домрачева — старшего брата Дарьи Домрачевой, её коллеги по сборной Беларуси.


В сториз Скардино — фото силовиков, которые избивают Домрачева. Одно из них подписано просто: "Ненавижу!!!!!! Ненавижу!!!!! Ненавижу!!!!!!". "Ненавижу вас, OМОН!"



Сама Дарья Домрачева пока молчит. Это может быть связано с тем, что она находится в Китае, где ограничен доступ к инстаграму.
 
Теги: Минск
 
 
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Биатлонистка Надежда Скардино жёстко отреагировала на избиение 11 октября ОМОНом в Минске Никиты Домрачева — старшего брата Дарьи Домрачевой, её коллеги по...
 
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