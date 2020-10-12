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Лукашенко предложил модернизировать Налоговый кодекс Беларуси

12.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Налоговая система Беларуси должна быть простой и понятной для всех граждан. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании с вице-премьером, руководителями Минфина и Министерства по налогам и сборам, передает «МИР 24».

Уже сформирована рабочая группа. В течение полугода она будет вносить предложения по изменениям документа. Планируется, что обновленный Налоговый кодекс вступит в действие в 2022 году. Также президент предложил продолжить цифровизацию процессов в этой сфере. Сегодня почти 90% хозяйствующих субъектов взаимодействуют с налоговой службой в электронном формате.

«Мы договаривались, что вы выдадите новую, более совершенную систему налогообложения, модернизируете нынешний Налоговый кодекс. Посмотрите налоговую систему Российской Федерации. Она подается чуть ли не самой совершенной. Но если они где-то продвинулись дальше нас, допустим в администрировании налогов, нам не надо бояться задействовать то, что они имеют. Для того, чтобы упростить цифровизацию и сделать прозрачными налоги, чтобы извлекаемость была близка к 100%», – сказал Лукашенко.

В Беларуси почти два года действует новая редакция Налогового кодекса. Она направлена на упрощение работы малого бизнеса. В электронном формате есть даже возможность увидеть просрочку, исправить ошибки без штрафных санкций.



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По мнению президента республики, налоговая система страны должна быть простой и понятной для всех граждан.
 
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