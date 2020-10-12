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Кортунов: из всех вариантов санкций для Беларуси ЕС выбрал самый щадящий

12.10.2020 17:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Кортунов: из всех вариантов санкций для Беларуси ЕС выбрал наиболее щадящий

Соответствующее заявление эксперт сделал в понедельник в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik, добавив, что "политика применения санкций началась не сегодня, не только в отношении Беларуси, и это реальность, в которой мы живем". 

© Sputnik / Владимир Сергеев
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"У меня было довольно много контактов с европейскими коллегами в последние недели, и доминирующее мнение в Брюсселе, как мне кажется, сводится к тому, что из всех вариантов санкций на данный момент ЕС выбрал наиболее щадящий, речь идет об индивидуальных санкциях, не о каких-то серьезных ограничениях на экономические отношения. Не о секторальных санкциях, не о финансовых санкциях, о санкциях отношении нескольких чиновников. Конечно, это символический акт, это неприятно, но это вряд ли существенно повлияет на экономическую ситуацию в Беларуси", ― сказал эксперт.

Есть инициатива со стороны некоторых членов ЕС, прежде всего, со стороны балтийских государств, о введении торговых санкций, в частности, о прекращении импорта электроэнергии из Беларуси, но эта инициатива в Брюсселе не поддерживается, более того,она вызывает много вопросов, добавил Кортунов.  

© REUTERS / YVES HERMAN
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"В Еврокомисии очень боятся подрыва европейского единства в таком важном вопросе как санкционная политика, и если сегодня часть стран ЕС выступает со своими санкциями, то завтра другая часть стран может выйти из общесанкционного режима, и конечно этого боятся еврочиновники", ― добавил Кортунов.

По словам собеседника, санкционный режим Евросоюза вряд ли будет ужесточаться в ближайшем будущем, однако, если говорить о предстоящих рисках, можно ожидать ужесточение санкций со стороны США, особенно в том случае если победит на ноябрьских выборах кандидат от демократической партии.

"Байден уже говорил, что будет очень внимательно следить за проблемой прав человека в центральной и восточной Европе и в случае необходимости вводить дополнительные экономические санкции, которые европейцы неохотно, но будут вынуждены поддержать, чтобы самим не оказаться под санкциями", ― полагает Кортунов.

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