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В январе—августе налоговые службы недобрали 700 млн рублей

12.10.2020 17:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Налоговые службы, формирующие около 70% доходов консолидированного бюджета Беларуси, недобрали в январе—августе 700 млн рублей, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, представляя 12 октября Александру Лукашенко доклад по развитию национальной налоговой системы.

В январе—августе налоговые службы недобрали 700 млн рублей

По его словам, в январе—августе налоговые службы собрали 17,7 млрд рублей. «Плановое назначение консолидированного бюджета у нас обеспечено на 96,5%. Недобор составил 700 млн рублей. В основном это связано с эпидемической ситуацией в мире», — цитирует Наливайко пресс-служба Лукашенко.

Комментируя это сообщение, Лукашенко отметил, что нынешний уровень налоговых сборов можно считать удовлетворительным. «Если мы на этом уровне удержимся, это будет совсем неплохо. Нам надо сделать все, чтобы чуть-чуть сократить эти недопоступления, хотя будет непросто. Вы же видите, что вторая волна накрыла весь мир, а наша экономика экспортно ориентированная, мы от этого зависим. Но хотя бы удержаться в этих параметрах», — сказал он.

Лукашенко поручил использовать российские технологии для совершенствования налогового администрирования.

«Премьер России (он лично занимался этим вопросом, вы постоянно в контакте) предложил нам посмотреть налоговую систему Российской Федерации. Она подается чуть ли не самой совершенной. Но если они где-то продвинулись дальше нас, допустим в администрировании налогов, нам не надо бояться задействовать то, что они имеют. Тем более нам бесплатно это передают — программное обеспечение и прочее. Для того чтобы упростить цифровизацию и сделать прозрачными налоги, чтобы извлекаемость была близка к 100%», — сказал Лукашенко.

Следует отметить, что летом этого года Министерство по налогам и сборам критически отнеслось к переходу на российскую налоговую систему. В письме МНС отмечалось, что российское правительство «активно продвигает предложения» о переводе белорусских информационных систем, применяемых в сфере фискального контроля, на цифровые платформы России.

По мнению МНС, «на основе доступа к информации по всей цепочке движения товаров, в том числе об объемах ввоза и экспорта товаров, участниках оборота, формировании добавленной стоимости, уровне маржинальности» российское правительство, а также отдельные российские компании узнают коммерческую информацию о финансово-хозяйственной деятельности белорусских предприятий. В связи с перечисленными «критическими» рисками МНС в июле информировало о ситуации госорганы.

 
 
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Налоговые службы, формирующие около 70% доходов консолидированного бюджета Беларуси, недобрали в январе—августе 700 млн рублей, сообщил министр по налогам и сборам...
 
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