В МВД заявили о готовности при необходимости применять боевое оружие против протестующих

Милиция и внутренние войска при необходимости будут применять специальные средства и боевое оружие, заявил первый заместитель главы МВД Геннадий Казакевич, комментируя происходящие в стране протесты. Видеокомментарий милицейского чиновника размещен на youtube-канале ведомства.





Казакевич высказал мысль о «постепенном затухании протестного движения как по территориям, так и по массовости». Однако, по его словам, протесты, «сместившиеся преимущественно в город Минск», стали «организованными и крайне радикальными».

«Свидетельство тому — акции в столице в минувшее воскресенье, — отметил первый замглавы МВД. — Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа. Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 1990-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции».

«От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — пригрозил Казакевич.

11 октября в Беларуси прошел Марш гордости — девятая воскресная акция протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. В ней приняли участие десятки тысяч человек в Минске, областных и районных центрах. Более точное количество участников назвать невозможно, поскольку в Минске было несколько колонн демонстрантов в разных районах. Силовики с помощью резиновых дубинок, водометов и светошумовых гранат пытались не допустить слияния протестующих в одну колонну и разгонять уже сформированные.

Среди участников акции есть пострадавшие, некоторых вывозили скорые из районных УВД.

После окончания массовых шествий в центре возникали цепочки солидарности. Вечером уличная активность переместилась в спальные районы. На некоторое время протестующие перекрыли Логойский Тракт, улицу Притыцкого в микрорайоне Каменная Горка, проспект Рокоссовского в микрорайоне Серебрянка.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила о задержании 713 человек за участие в акциях протеста 11 октября в Беларуси.

Особенностью этого воскресенья стало массовое задержание журналистов (около 40 по всей стране).

В отношении 15 журналистов, которые провели в УВД Октябрьского района Минска более 13 часов, начат административный процесс. В их отношении составлены административные протоколы по ст. 23.4 (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

В административных правонарушениях обвиняются Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева и Сергей Сацюк (БелаПАН), Александр Ружечка, Александр Владыко и Алексей Носов (onliner.by), Егор Мартинович, Надежда Бужан и Ирена Котелович («Наша Ніва»), Павел Кричко («Народная Воля»), Дмитрий Дмитриев («Новы Час»), Дмитрий Мицкевич («Белсат»), Анастасия Бойко и Алексей Ивашкевич («Белорусы и рынок»), Илья Добротвор (фрилансер).