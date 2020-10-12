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Беларусь получит 500 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития
Источник материала: Навiны
Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) решением от 9 октября одобрил предоставление Беларуси 500 млн долларов в качестве бюджетной поддержки.
Как сообщает пресс-служба ЕФСР, средства предоставляются сроком до десяти лет с льготным периодом до пяти лет под плавающую процентную ставку, которая определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет.
Кредит будет направлен на поддержку реализации программы правительства и Национального банка Беларуси по противодействию влиянию распространения COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, а также будет способствовать поддержанию валовых международных резервов страны.
Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя выдачу кредита Минску, «ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора».
Помимо кредита из средств ЕФСР, Беларусь также получит кредит на 1 млрд долларов от России. Он будет предоставлен двумя равными траншами в 2020 и 2021 годах, сообщили
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Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) решением от 9 октября одобрил предоставление Беларуси 500 млн долларов в качестве бюджетной поддержки.
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