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Беларусь получит 500 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития

12.10.2020 17:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) решением от 9 октября одобрил предоставление Беларуси 500 млн долларов в качестве бюджетной поддержки.

Беларусь получит 500 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития

Как сообщает пресс-служба ЕФСР, средства предоставляются сроком до десяти лет с льготным периодом до пяти лет под плавающую процентную ставку, которая определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет.

Кредит будет направлен на поддержку реализации программы правительства и Национального банка Беларуси по противодействию влиянию распространения COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, а также будет способствовать поддержанию валовых международных резервов страны.

Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя выдачу кредита Минску, «ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора».

Помимо кредита из средств ЕФСР, Беларусь также получит кредит на 1 млрд долларов от России. Он будет предоставлен двумя равными траншами в 2020 и 2021 годах, сообщили РБК в Минфине РФ.

 

Фото pixabay.com

 
Теги: Минск
 
 
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Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) решением от 9 октября одобрил предоставление Беларуси 500 млн долларов в качестве бюджетной поддержки.
 
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